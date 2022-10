Rishi Sunak: ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री होंगे ऋषि सुनक, दीपावली के दिन रचा गया इतिहास

Rishi Sunak Next British Pm: भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री होंगे. सोमवार को कंजर्वेटिव पार्टी के संसदीय दल ने सुनक को नेता चुना. बता दें कि उन्हें चुनौती देने वाली पेनी मॉरडॉन्ट ने नाम वापस ले लिया था, जबकि इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी नाम वापस ले लिया था. अब नए पीएम का शपथ ग्रहण समारोह 28 अक्टूबर को होगा.

