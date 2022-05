महाकाल मंदिर में मुस्लिम युवक के प्रवेश से बवाल, खुद को बताया बाबा का भक्त

विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग बाबा महाकाल का मंदिर लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का खास केंद्र है. मंदिर में सोमवार देर शाम उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब भोपाल के आरिफ नगर नीवासी 26 वर्षिय मुस्लिम युवक शफीक शाह मंदिर के फैसिलिटी सेंटर तक पहुंच गया.