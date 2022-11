Weekly Horoscope: इस सप्ताह मिथुन, तुला सहित इन 5 राशि वालों को रहना है सावधान, पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

मेषः इस हफ्ते आप अपने मधुर व्यवहार के चलते ऊंचाईयों पर पहुंचेंगे. सप्ताह के मध्य में लाभ के नये अवसर प्राप्त होंगे.कारोबार में विस्तार के लिए समय अच्छा है. इस राशि के सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों को इस सप्ताह कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी. लवलाइफ खुशहाल रहेगी.

वृषः इस सप्ताह पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ने से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. अहंकार न रखें. सप्ताह के मध्य में स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं. हॉर्ट के पेसेंट अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें. कुल मिलाकर इस राशि के जातकों को बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है. सप्ताह के अंत में जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

मिथुनः यह सप्ताह मिथुन राशि के जातकों के लिए मध्यम रूप से फलदायी रहेगा. व्यापार में तनाव की स्थिति रहेगी. पैतृक संपत्ति के बटवारे को लेकर सप्ताह के अंत तक विवाद में फंस सकते हैं. आवश्यक है कि गुस्से को काबू में रखें. इस सप्ताह इस राशि के जातकों को बीपी, सिरदर्द, माइग्रेन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

कर्कः यह सप्ताह कर्क राशि के जातकों के लिए बेहद खास रहने वाला है. परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा. सप्ताह के मध्य तक इस राशि के युवाओं को नौकरी संबंधित गुड न्यूज मिल सकती है. नया व्यवसाय शुरू करने के लिए यह सप्ताह उत्तम है. सप्ताह के अंत तक जीवनसाथी के तरफ से सरप्राइज मिल सकता है.

सिंहः सिंह राशि के जातकों को सप्ताह के शुरुआत में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इस राशि के व्यापारी वर्ग इस सप्ताह उधारी देने से बचें. युवा वर्ग को अपने करियार पर फोकस करने की जरुरत है. सप्ताह के अंत तक मौसमी बीमारियों के चपेट में आ सकते हैं. जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा.

कन्याः कन्या राशि के जातकों को इस सप्ताह बहुत सोच-समझ कर चलने की आवश्यकता है. कोई भी निर्णय लेने से पहले अनुभवी से राय मशवरा लें. काराबारियों को कंपटीशन का मुकाबला करना पड़ेगा. वाहन चलाने में विशेष सावधानी बरतें. सप्ताह के मध्य तक मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है.

तुलाः तुला राशि के जातक इस सप्ताह स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं. सप्ताह के मध्य तक परिवार में मांगलिक कार्यक्रम की योजना बन सकती है. ऑफिस के कार्यों को लेकर अलर्ट रहें. युवा वर्ग गुस्से को काबू में रखें, वरना विवाद बढ़ सकता है. सप्ताह के अंत तक जीवनसाथी के तरफ से महंगे तोहफे का डिमांड हो सकता है.

वृश्चिकः वृश्चिक राशि के जातकों को सप्ताह की शुरुआत में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. इस सप्ताह ऑफिस में कार्यों का दबाव बढ़ेगा. पेट से संबधित बीमारी हो सकती है. बेवजह बहसबाजी से बचें. सप्ताह के मध्य में परिवार के साथ शॉपिंग पर जा सकते है. नशे के सेवन से दूर रहें.

धनुः इस सप्ताह प्राइवेट सेक्टर से जुड़े जातकों का प्रमोशन हो सकता है. व्यापारी वर्ग सप्ताह के मध्य तक उम्माीद से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं. पिता का सहयोग से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. कुल मिलाकर यह सप्ताह कुंभ राशि के जातकों के लिए लाभदायक रहने वाला है. लवलाइफ में बड़ा बदलाव हो सकता है.

मकरः मकर राशि के जातक इस समय अपने कार्यो को लेकर सतर्क रहें. आर्थिक मामलों में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. सप्ताह के मध्य तक स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं, पेट दर्द जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है. धार्मिक कार्यों के प्रति रुझान बढ़ेगा. सप्ताह के अंत तक जीवनसाथी के साथ धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं.

कुंभः कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम है. सप्ताह की शुरुआत में आपका कोई महत्पुर्ण कार्य संपन्न हो सकता है. व्यापार में उम्मीद से ज्यादा लाभ होगा. वाहन चलाने में सावधानी बरेतें, दुर्घटना की संभावना है. सप्ताह के अंत तक घर पर रिश्तेदारों का आगमन हो सकता है.

मीनः सप्ताह की शुरुआत में व्यर्थ की भागदौड़ लगी रहेगी. ऑफिस के कार्यों का दबाव बढ़ सकता है. सप्ताह के मध्य तक आपका कोई महत्पुर्ण कार्य संपन्न हो सकता है. व्यापारी वर्ग को सप्ताह के अंत तक उत्तम लाभ होगा. इस सप्ताह मित्रों के साथ घूमने का प्लान बना सकते हैं. इस सप्ताह भौतिक सुख-साधनों में वृद्धि होगी.

(Disclaimer: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और विभिन्न जानकारियों पर आधारित है. zee media इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

