Satish Kaushik Death: नहीं रहे मशहूर एक्टर सतीश कौशिक, बेटे की मौत से टूटे फिर 56 की उम्र में बने थे पिता

Satish Kaushik Story: फिल्म जगत से बेहद बुरी खबर सामने आई है. दिग्गज अभिनेता सतीश कौशिक अब नहीं रहे. इस बात की पुष्टि खुद अनुपम खेर ने की है. सतीश कौशिक का गुरुवार तड़के निधन हो गया. उन्होंने 67 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया. इस खबर से बॉलीबुड (bollywood) ही नहीं फिल्म पसंद आम लोगों में भी काफी दुख है. क्योंकि उन्हें हर उम्र वर्ग के लोग काफी पसंद करते थे.

अनुपम खेर ने किया ट्वीट

सतीश कौशिक के करीबी दोस्त अनुपम खेर ने अपने दोस्त को श्रद्धांजलि ही है. उन्होंने निधन की पुष्टि करते हुए ट्वीट किया, जिसमें लिखा 'जानता हूं मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है! पर ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त सतीश कौशिक के बारे में लिखूंगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था. 45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्णविराम । सतीश, तुम्हारे बिना जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेगी।ओम् शांति!'

जानता हूँ “मृत्यु ही इस दुनिया का अंतिम सच है!” पर ये बात मैं जीते जी कभी अपने जिगरी दोस्त #SatishKaushik के बारे में लिखूँगा, ये मैंने सपने में भी नहीं सोचा था।45 साल की दोस्ती पर ऐसे अचानक पूर्णविराम !! Life will NEVER be the same without you SATISH ! ओम् शांति! pic.twitter.com/WC5Yutwvqc

— Anupam Kher (@AnupamPKher) March 8, 2023