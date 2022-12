MP में बैन हो सकती है शाहरुख खान की फिल्म पठान! गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा- ये सीन हटाइये

नई दिल्ली: शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण अपनी अगामी फिल्म पठान को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए है. फिल्म के टीजर के बाद मेकर्स ने फिल्म के पोस्टर लगातार सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, उसके बाद हाल ही में 12 दिसंबर को फिल्म का गाना बेशरम रंग रिलीज हुआ है. जो सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड हो रहा है. लेकिन इस गाने के रिलीज के बाद सोशल मीडिया पर बायकॉट ट्रेंड शुरू हो गया है तो वहीं प्रदेश में गृह मंत्री ने फिल्म को बैन करने के संकेत दिए हैं.

