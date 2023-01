MP News: छात्र ने पिता जी शराब मत पीना...लिख कर की आत्महत्या,जानिए पूरा मामला

Sidhi Navodaya Student Committed Suicide: मध्य प्रदेश के सीधी जिले में एक बहुत ही दुखद घटना हुई.जहां एक शिक्षक द्वारा की गई बेइज्जती के बाद वो तनाव में आ गया और इसी तनाव के चलते उसने आत्महत्या (Sidhi student committed suicide after being insulted by teacher) कर ली.दरअसल, सीधी जिले के पड़खुरी गांव निवासी आल्हा प्रजापति के पुत्र अमित प्रजापति ने 2 जनवरी को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली. बता दें कि 14 साल का अमित कक्षा आठवीं नवोदय विद्यालय चुरहट का छात्र था.

गाली-गलौज से बेटा हो गया था परेशान

मामले को लेकर मासूम के पिता आल्हा प्रजापति ने कहा, ''मेरे बेटे के दोस्त ने बताया कि स्कूल टीचर ने उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की थी. जिससे उनका बेटा परेशान हो गया था और उसने कल फांसी लगा ली. बता दें कि छात्र ने एक सुसाइड नोट लिखा था. जिसको बरामद किया गया है.

शिक्षक अजीत पांडेय पर लगे गंभीर आरोप

पिता से मिली जानकारी के अनुसार सुसाइड नोट में बच्चे ने शिक्षक अजीत पांडेय पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि शिक्षक ने उसके साथ गाली-गलौज की थी. साथ ही पूरी कक्षा के सामने आत्महत्या करने वाले छात्र को शिक्षक ने बेइज्जत भी किया था. मामले में पिता का आरोप है कि इसी घटना के बाद उनके बेटे ने 2 जनवरी को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली.

मामले में शिक्षक का ये कहना है?

वहीं मामले में अपने ऊपर लगे आरोपों के बाद शिक्षक अजीत पांडेय ने कहा कि छात्र पर कुछ छात्रों ने चोरी का आरोप लगाया था.छात्रों द्वारा की गई शिकायत के बाद जब जांच की गई तो पता चला कि उसने चोरी की है.छात्र को 19 दिसंबर को चोरी के आरोप में पकड़ा गया था. उसने ड्राइंग बॉक्स, कॉपी समेत कुछ पैसे चुरा लिए थे. इसके बाद इसकी जानकारी छात्र के माता-पिता को दी गई. जिसके बाद छात्र 20 दिसंबर को घर चला गया था. अब इस छात्र ने आत्महत्या क्यों की इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है.

सुसाइड नोट में ये लिखा

बता दें कि छात्र ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि आत्महत्या का रास्ता अपनाने से पिता को काफी दुख होगा. छात्र ने चोरी की अपनी गलती स्वीकार की. साथ ही कहा कि शिक्षक अजीत पांडेय को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था. यह सवाल किया कि अगर कोई गलती करता है तो उसे माफ नहीं किया जा सकता है. बच्चे ने शिक्षक पर माता-पिता को भिखारी कहने और उनके बारे में बहुत बुरा बोलने और जहर खाकर मरने या फांसी लगाने की बात कहने का आरोप भी लगाया. साथ ही पिता से कभी भी शराब न पीने की अपील की.