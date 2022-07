Skin Care Remedies : चेहरे पर लगाएं घर में रखीं ये 3 चीजें, 1 महीने में ही चमकने लगेगा फेस

Skin Care Remedies : अपनी त्वचा की देखभाल करना हम सभी के लिए बेहद जरूरी है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे शरीर की ऊपरी और सबसे नाजुक परतों में से एक है, जिससे हमारी शरीर की सुंदरता भी जुड़ी हुई है. अगर आप चेहरे को ग्लो वापस पाना चाहते हैं या फिर दाग-धब्बों के निजात चाहते हैं तो ये खबर आपके काम की है. हम यहां उन तीन चीजों के बारे में बता रहे हैं जो चेहरे में रौनक ला देंगी.

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कुछ घरेलू चीजों की मदद से आप चेहरे का खास ख्याल रख सकती हैं. इनमें दही, कॉफी और शहद शामिल है. ये वो तीन चीजें हैं, जो आपके चेहरे की रंगत बदल सकती हैं. जानिए इसके फायदे...

1. कॉफी ( coffee )

2. शहद ( Honey )

3. दही ( Curd )

1. कॉफी मास्क ( coffee mask )

सबसे पहले आप1 बड़ा चम्मच कॉफी लें.

कोको पाउडर, शहद और दूध की जरूरत होगी.

एक बाउल में सारी सामग्री मिलाकर पेस्ट बना लें.

तैयार हुए मास्क को अपने चेहरे पर लगाएं.

इसे 20 मिनट तक लगाकर रखें और फिर धो लें.

सप्ताह में एक बार इसका इस्तेमाल कर सकते हैं.

लाभ- चेहरे पर कील मुंहासे हों तो यह फेस पैक फायदेमंद है. क्योंकि कॉफी मुंहासों को रोकती है और रक्त प्रवाह को उत्तेजित करती है, जबकि कोको पाउडर एक समृद्ध एंटीऑक्सीडेंट है और इसलिए क्षतिग्रस्त त्वचा के लिए फायदेमंद है.

2. शहद-एवोकैडो

सबसे पहले 2 चम्मच मैश हुआ एवोकैडो लेना होगा.

1 चम्मच शहद,1 चम्मच गुलाब जल की जरूरत होगी.

इन सभी को मिलाकर अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं.

10 मिनट बाद जब ये सूख जाए तो इसे धो लें.

आप इस पैक को सप्ताह में एक बार लगा सकते हैं.

लाभ- चेहरे का ग्लो वापस लाने के लिए ये पैक लाभकारी है, क्योंकि एवोकैडो पल्प में बी-कैरोटीन और लेसिथिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा होती है, जो आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करने में मदद करते हैं, जबकि शहद त्वचा को मुलायम बनाने में मदद करता है.

3. दही का फेस पैक ( yogurt face pack )

इसके लिए आपको 2 बड़े चम्मच दही लेना है.

अब 1 बड़ा चम्मच शहद और एक चुटकी हल्दी की जरूरत होगी.

इन सामग्री को मिलाकर अपने चेहरे और गर्दन पर लगाएं.

20 मिनट बाद इसे धो लें.

आप इस पैक को सप्ताह में दो बार लगा सकते हैं.

लाभ- इस फेस पैक का अपना फायदा है, क्योंकि दही लैक्टिक एसिड और अल्फा-हाइड्रॉक्सी एसिड से भरपूर होता है, जो मृत त्वचा कोशिकाओं को हटाने में मदद करता है. शहद त्वचा को मुलायम बनाने में मदद करता है और हल्दी एक एंटीबैक्टिरियल एजेंट के रूप में काम करती है, जिससे मुंहासों को रोका जा सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इन नुस्खों की पुष्टि नहीं करता है.)