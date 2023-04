हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट बेहद सख्त, राज्यों को दिए निर्देश- बिना धर्म देखें दर्ज करें FIR

Supreme Court on Hate Speech: हेट स्पीच मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को हेट स्पीच (Hate Speech) के खिलाफ खुद ही संज्ञान लेकर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को बनाए रखने के लिए धर्म की परवाह किए बिना गलती करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे. अब इस मामले की अगली सुनवाई 12 मई को होगी.

बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड की सरकार को ये आदेश दिया था. लेकिन अब ये आदेश पूरे देश के राज्यों को दे दिया है. सुनवाई के दौरान जस्टिस केएम जोसेफ ने कहा कि हेट स्पीच राष्ट्र के ताने-बाने को प्रभावित करने वाला गंभीर अपराध है. ये हमारे गणतंत्र को प्रभावित करता है. धर्म के नाम पर हम कहां पहुंच गए हैं? ये दुखद है.

Supreme Court directs all the States and Union Territories to ensure that as and when any hate speech is made, they shall take suo moto action for registration of FIR even without any complaints.

Supreme Court makes it clear that such action shall be taken irrespective of the… pic.twitter.com/yFOlG6QQnq

— ANI (@ANI) April 28, 2023