Ujjian Latest News: अजब-गजब क्रिकेट टूर्नामेंट!मैन ऑफ द मैच को मिलेगा पेट्रोल,5 किलो चीनी.., जानें मामला

राहुल राठौर/उज्जैन: शहर के क्षीर सागर मैदान में एक बेहद अजीब क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू हो गया है. जिसमें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतने वाले खिलाड़ी को दाल, चीनी और पेट्रोल (Man of the match will get cinnamon and petrol) दिया जाएगा.आपको बता दें कि कांग्रेस बढ़ती महंगाई और युवाओं को आकर्षित करने के लिए नए तरीके से विरोध कर रही है.

ये है टूर्नामेंट उद्देश्य

दरअसल, भारत जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस की ओर से 16 दिवसीय क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू किया है. जिसमें शहर के क्षीर सागर मैदान में सोमवार को कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे जयवर्धन सिंह (Jaivardhan Singh) और प्रियव्रत सिंह (Priyavrat Singh) की मौजूद थे. बता दें कि विजेता टीम को 1.5 लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा. टूर्नामेंट का एकमात्र उद्देश्य खिलाड़ियों को भारत जोड़ो यात्रा से खिलाड़ियों, युवाओं और आम जनता को जोड़ना है.

टूर्नामेंट में भागीदारी पूरी तरह से नि:शुल्क

कांग्रेसियों ने आम जनता और युवाओं को आकर्षित करने का एक नया तरीका खोजा है और जानकारी देते हुए कांग्रेस नेता विक्की यादव (Congress leader Vicky Yadav) ने कहा कि टूर्नामेंट में भागीदारी पूरी तरह से नि:शुल्क है. सभी युवाओं से व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर समय बिताने के बजाय एक अच्छे खेल का हिस्सा बनने का आग्रह किया जाता है.

मैन ऑफ द मैच मिलेगा ये इनाम

बता दें कि जो भी मैन ऑफ द मैच चुना जाएगा. उसे बढ़ती महंगाई के विरोध में 5 किलो चीनी, दालचीनी, पेट्रोल वाउचर, 11 किलो तेल और अन्य सामग्री वितरित की जाएगी. वहीं जीतने वाली टीम को डेढ़ लाख का इनाम है. यह तय किया गया है कि यह टूर्नामेंट 16 दिनों का होगा और 6 दिसंबर को इसका समापन होगा.