MP News: उमा भारती के बदले स्वर! बोलीं- मैनें कभी शराबबंदी की मांग नहीं की, हमेशा ये बात कही

सिहोर: बीजेपी कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने अपनी शराबबंदी की मांग को लेकर एक बड़ा बयान (Uma Bharti's big statement on liquor ban) दिया है . उमा भारती ने कहा कि उन्होंने मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी की मांग नहीं की है.उन्होंने केवल शराब वितरण व्यवस्था को नियंत्रित करने को कहा है. दरअसल मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती (Former Chief Minister Uma Bharti) सीहोर के गणेश मंदिर (Ganesh Temple of Sehore) पहुंची. जहां उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बड़ा बात कही है.खास बात ये रही कि प्रदेश में शराबबंदी को लेकर उमा भारती के स्वर बदले बदले नजर आए.

लोग कम से कम शराब पिएं: उमा भारती

इस दौरान बीजेपी ने कहा कि मैंने मध्य प्रदेश में पूर्ण शराबबंदी करने को कभी नहीं कहा है.मैंने केवल शराब वितरण प्रणाली को नियंत्रण मे लेने को कहा है. मध्यप्रदेश में शराब वितरण प्रणाली को नियंत्रित करिए एवं शराब को राजस्व वसूली का माध्यम मत बनाइए और कोशिश करिए कि लोग कम से कम शराब पिएं. गौरतलब है कि बीजेपी के कद्दावर नेता उमा भारती शराब के मुद्दे को लेकर पिछले 1 साल से प्रखर हैं.

MP Politics: BJP ने बदले 3 जिलों के अध्यक्ष, विधानसभा चुनाव से पहले इन चेहरों को मिली जिम्मेदारी

नीतीश कुमार पर साधा निशाना

इसके साथ ही बिहार में जहरीली शराब से हुई मृत्यु (Died due to spurious liquor in Bihar) पर उमा भारती ने कहा कि यह सब नीतीश कुमार के कुशासन का परिणाम है.नीतीश ने शराबबंदी का प्रयास करके अच्छा किया था, लेकिन यह लालू यादव के साथ का परिणाम है.अब ऐसे लोगों को शह मिलने लगी है. जो अनैतिक काम करते हैं नीतीश जी हमारे साथ थे तो ऐसी घटनाएं कम होती थीं. गौरतलब है कि हाल ही में बिहार में जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो गई.जिसके बाद नीतीश कुमार की सरकार पर बीजेपी लगातार निशाना साथ रही है.