Bhopal: जान को खतरे वाले बयान से उमा भारती का यू-टर्न, देश में एक्टिव तीन माफियाओं पर कही बेबाक बात

प्रमोद शर्मा/भोपाल: मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की वरिष्ठ नेता उमा भारती (Former Chief Minister of Madhya Pradesh and senior BJP leader Uma Bharti) ने खुद की जान को खतरा बताया था, लेकिन कुछ ही देर बाद उमा भारती अपने बयान से ही पलट गई और यू-टर्न लेते हुए बीजेपी नेत्री ने कहा कि मेरा मतलब यह नहीं था कि मेरे ऊपर शारीरिक रूप से हमला हो सकता है. मैं यह कहना चाहती थी कि शराब माफिया मेरे अभियान को फेल करके, मुझ पर दुष्प्रचार का हमला कर सकते हैं.

बताया बयान का असली मतलब

मेरा मतलब ऐसा नहीं था कि फिजिकली हमला कर सकते हैं, मेरा मतलब था कि वो लोग दुष्प्रचार का हमला करके मेरे अभियान को असफल कर सकते हैं. जैसे ये दुष्प्रचार कर देना कि ये जो आते हैं वो वैध हैं.मेरे को ये आज तक समझ में नहीं आ रहा है और भी तरीके हैं क्योंकि इस देश में तीन माफिया बहुत प्रबल हैं.माइनिंग, शराब माफिया और पावर. ये तीनों ऐसे लोग हैं. जिनको पर्यावरण विरोध की मंजूरी कैसे मिल जाती है? इन्होंने पूरी गंगा खत्म कर दी .

मेरा मतलब इस तरह के हमले से था

पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आगे कहा कि इसी प्रकार शराब माफिया सब को अपनी जेब में डालकर चलते हैं और इनके पास इतने तरीके होते हैं कि हमारी प्रतिष्ठा खराब कर दें, दुष्प्रचार करे दें.मेरा मतलब इस तरह के हमले से था.

लगातार नशा बंदी को लेकर मोर्चा खोले हुईं हैं उमा भारती

बता दें कि इससे पहले उमा भारती ने कहा था कि उनका को खतरा है. उन्होंने कहा था कि शराब माफिया कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं.पूर्व सीएम उमा भारती अहाता के संचालन से आहत हैं. पूर्व सीएम उमा भारती लगातार नशा बंदी को लेकर मोर्चा खोले हुईं हैं.