बेटियों के लिए MP सरकार की पहल को UNICEF ने सराहा, CM मोहन की जमकर तारीफ, जानें क्या है ये योजना

CM Mohan Yadav Initiative For Adolescents Hygiene and Menstrual Health Awareness: मध्य प्रदेश की बेटियों के लिए मोहन सरकार की एक पहल ने पूरे विश्व में राज्य का डंका बजा दिया है. इस पहल के लिए UNICEF संयुक्त राष्ट्र बाल कोष) ने भी CM मोहन यादव की तारीफ की है. हाल ही में राज्य की किशोरियों के लिए सेनिटेशन एवं हाइजीन योजना शुरू की गई है. इस योजना के तहत CM डॉ. मोहन ने छात्रों के खाते में सैनेटरी पैड के लिए 300-300 रुपए ट्रांसफर किए. UNICEF की तारीफ पर मुख्यमंत्री ने आभार जताया है.

UNICEF ने की CM मोहन की पहल की तारीफ

UNICEF ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर मध्य प्रदेश सरकार की पहल की तारीफ करते हुए लिखा- 'हम किशोरियों के बीच मासिक धर्म स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की पहल की सराहना करते हैं. योजना के तहत मध्य प्रदेश में स्कूल जाने वाली 19 लाख लड़कियों के खातों में 57.18 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए. यूनिसेफ इंडिया स्कूल में स्वच्छता और मासिक धर्म स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और हितधारकों के साथ काम कर रहा है.'

Rs. 57.18 crores was transferred into the accounts of 19 lac school-going girls in Madhya Pradesh as part of the cash transfers scheme.

We appreciate Chief Minister of Madhya Pradesh, Dr Mohan Yadav's initiative to promote menstrual health among adolescents.

CM मोहन ने जताया आभार

UNICEF की ओर से MP सरकार की तारीफ किए जाने पर CM मोहन यादव ने आभार व्यक्त किया है. उन्होंने पोस्ट को रीट्वीट करते हुए लिखा- 'मध्य प्रदेश के किशोरों और बच्चों के लिए काम करने की हमारी प्रतिबद्धता को विश्व स्तर पर मान्यता देने के लिए यूनिसेफ इंडिया और अनिल गुलाटी का हार्दिक धन्यवाद.'

Heartfelt thanks to @UNICEFIndia & @anil5 for globally recognising our commitment to work for adolescents and children of MP.

Thanks to @gaurangisharmaa for creating such a beautiful illustration. https://t.co/WCCSY58Fyp

— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 17, 2024