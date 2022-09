Work From Home से करें ये काम, हर महीने होगी लाखों की कमाई

IRCTC Agent Jobs: कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को उथल-पुथल कर दिया और इसी के चलते कई जगह पर लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के चलते ही वर्क फ्रॉम होम (Work From Home Jobs) का कल्चर आया. इसके बाद से work-from-home के कई तरह के काम सामने आने लगे हैं. जिससे आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं.अगर आप भी ऐसे कुछ काम की तलाश में है और आप चाहते हैं कि आप कुछ घंटे काम करे और उसके बाद में आपको पैसे मिले, वो भी घर से तो चलिए हम आपको कुछ ऐसा ही काम बताएंगे. जिससे आप घर में बैठे-बैठे काम कर सकते हैं और इससे आपकी अच्छी खासी कमाई भी होगी.

हर टिकट पर कितना पैसा मिलता है?

अब आप सोच रहे होंगे कि आप घर से काम करके कैसे पैसे कमा सकते हैं तो चलिए हम आपको जो काम बताएंगे वह शायद आपने किसी के लिए फ्री में किया भी होगा. दरअसल कई बार लोग हमसे कहते हैं कि उनको किसी जगह जाना है तो आप उनकी टिकट आईआरसीटीसी के एप से बुक कर दो. अगर आपका अकाउंट आईआरसीटीसी पर है और आपको यह काम आता है तो कई बार आपने ये काम किया भी होगा. आपको बस यही काम करना है, लेकिन अब यह काम आईआरसीटीसी का एजेंट बनकर करना है.

बता दें कि अगर आप ये काम एजेंट बनकर करते हैं तो इस काम के लिए आपको पैसे मिलेंगे. बता दें कि एक टिकट बुक करने के लिए आप को 15 से 20 रुपये मिलेंगे. यानी इस तरह से टिकट बुक करने का काम जो आप फ्री में करते थे, वो एजेंट बनकर करके आप घर बैठे पैसे कमा सकते हैं. इस काम को करके आपकी महीने में लाखों की कमाई हो सकती है.

IRCTC का एजेंट कैसे बनें? (How to become IRCTC Agent)

अब आप यह चीज सोच रहे होंगे कि टिकट बुक करके पैसे कमाए तो जा सकते हैं, लेकिन आप ये कैसे कर सकते हैं तो चलिए हम आपको पूरी प्रोसेस बताते हैं. बता दें कि आईआरसीटीसी का एजेंट बनने के लिए आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड होना चाहिए. इसके बाद आपको स्टांप पेपर पर एग्रीमेंट तैयार करवाना होगा.एग्रीमेंट तैयार होने के बाद आपको आईआरसीटीसी को 20,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) भेजना होगा. इसके लिए आपको डीडी का 20 हजार रुपये बैंक को जमा करना होगा (सिक्योरिटी के तौर पर जो बाद में वापस कर दिया जाएगा). यह प्रोसेस पूरी होने के बाद आप आईआरसीटीसी के एजेंट बन जाएंगे. एजेंट बनने के बाद आपको हर साल एजेंट आईडी के रिन्यूएबल के लिए अतिरिक्त फीस 5000 रुपये देनी होगी.