Rajgarh: छोटे से गांव के लड़के का कमाल,बिना कोचिंग UPSC में हासिल की 12वीं रैंक, पढ़ें कहानी

अनिल नागर/राजगढ़: जिले के छोटे से गांव उदनखेड़ी के योगेश राजपूत (Yogesh Rajput of Udankhedi) ने यूपीएससी परीक्षा (UPSC Examination) में सफलता हासिल की है.उनकी इस सफलता पर पूरे गांव सहित पूरे क्षेत्र में जश्न का माहौल है. राजगढ़ जिले के एक छोटे से गांव उदनखेड़ी (Small village in Rajgarh District) के मध्यम परिवार में पले बढ़े योगेश राजपूत ने देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी में रिजर्व सीट में 12वीं रैंक दर्ज (12th rank in the reserve seat in UPSC) कर सफलता हासिल की है. बता दें कि जैसे ही सोमवार शाम को यूपीएससी के परिणाम घोषित हुए खबर लगते ही गांव में जश्न का माहौल हो गया है.

सेल्फ पढ़ाई कर यूपीएससी में सफलता अर्जित की

योगेश राजपूत की सफलता के जश्न में गांव में ढोल नगाड़े,आतिशबाजी के साथ जुलूस निकाला गया.यह राजगढ़ जिले के गौरव की बात है.आपको बता दें कि योगेश राजपूत के पिता बहादुर सिंह राजपूत (Yogesh Rajput's father Bahadur Singh Rajput) गांव में एक छोटा सा बूट हाउस की दुकान चलाते हैं. काफी कठिन परिस्थितियों में योगेश ने प्रारंभिक पढ़ाई अपने गांव उदनखेड़ी व पचोर से की. उसके बाद इंदौर में रहकर बिना किसी कोचिंग के सेल्फ पढ़ाई कर यूपीएससी में सफलता अर्जित की है.

योगेश ने इस तरह हासिल की सफलता

बता दें कि योगेश ने दूसरे प्रयास में परीक्षा में सफलता अर्जित की है. गांव के साथ ही परिवार में भी खुशी का माहौल देखा जा रहा है. सोशल मीडिया पर जिले में बधाईयों का तांता लग गया. योगेश ने बताया कि upsc की तैयारी लक्ष्य रखकर नियमित पढ़ाई में समय दिया जाए तो इस परीक्षा में सफलता पाई जा सकती है. योगेश ने जो सफलता हासिल की वह बहुत कितनी बड़ी है. वो इससे समझी जा सकती है कि यूपीएससी का एग्जाम कितना कठिन होता है और बिना कोचिंग के इसको पास बहुत ही कम लोग कर पाते हैं.