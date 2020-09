रायपुर बस हादसा: ओडिशा के सीएम ने जताया दुख, मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये देने की घोषणा की

रायपुर: रायपुर सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत पर ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक दुख जताया है. साथ ही उन्होंने इस दुर्घटना में जाने गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये देने की घोषणा की है.

ओडिशा सरकार के मंत्री सुशांत सिंह ने बताया कि उन्हें ओडिशा मुख्यमंत्री कार्यालय से रायपुर जाने और आवश्यक सहायता देने के लिए कहा गया है. साथ ही सीएम नवीन पटनायक ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई बस दुर्घटना में मरने वाले 7 लोगों के परिवारों को 2-2 लाख रुपये देने की घोषणा की है.

Odisha CM Naveen Patnaik has announced Rs 2 lakhs each to the next of the kin of seven people, residents of Ganjam, who died in a bus accident in Raipur, Chhattisgarh. The CM has directed Minister Susanta Singh to immediately proceed to Raipur to extend necessary assistance: CMO https://t.co/shSXWrric6

