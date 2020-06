रायपुर: वायरल वीडियो में पिटाई करने वाला कोई और नहीं बल्कि पुलिस वाला निकला

रायपुर: सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी वायरल हो रहा है, जिसमें एक काली शर्ट पहने एक व्यक्ति राह चलते लोगों को छड़ी से पीटता नजर आ रहा है. कभी बाइक को मार रहा है तो कभी राह चलते साइकिल सवार को. यह वीडियो छत्तीसगढ़ की राजधानी का बताया जा रहा है. यह वीडियो रायपुर के बीरगांव का है जो इस वक़्त कंटेंनमेंट ज़ोन है.

इस वीडियो में लोगों की पिटाई करने वाला कोई नहीं बल्कि TI है जो सादी वर्दी में है. टीआई आने-जाने वालों पर बेरहमी से लाठियां बरसा रहा है. इसका नाम नितिन उपाध्याय है जो उरला थाने में पदस्थ है.

