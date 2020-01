शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी को बताया- 'शेर', कहा- PM राम तो शाह हैं हनुमान

भोपाल: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) ने कहा कि दुनिया की कोई ताकत नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लागू होने से नहीं रोक सकती है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) किसी से डरते नहीं हैं.

बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी शेर हैं. अगर पीएम मोदी राम हैं तो अमित शाह हनुमान हैं.

Former Madhya Pradesh CM Shivraj Singh Chouhan: No force in the world can stop the implementation of Citizenship Amendment Act. Narendra Modi is the Prime Minister who does not fear threats. He is a lion. If Narendra Modi is a Lord Ram, then Amit Shah is Lord Hanuman. pic.twitter.com/E6o6glLL7O

— ANI (@ANI) January 29, 2020