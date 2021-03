IAF का मिग-21 बाइसन लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में पायलट की गई जान

ग्वालियर: भारतीय वायुसेना का मिग-21 बाइसन फाइटर जेट बुधवार को दुर्घटनाग्रस्त हो गया. इस दुर्घटना में भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन ए गुप्ता की जान चली गई. वायुसेना ने बयान जारी कर बताया कि बुधवार सुबह सेंट्रल इंडिया एयरबेस (ग्वालियर) से कॉम्बेट ट्रेंनिंग मिशन के लिए उड़ान भरने वाला मिग-21 बाइसन दुर्घटनाग्रस्त हो गया. वायुसेना ने इस हादसे के पीछे की वजह पता करने के लिए जांच शुरू कर दी है.

भारतीय वायुसेना ने किया ट्वीट

IAF ने ट्वीट किया- इस दुखद दुर्घटना में भारतीय वायुसेना ने अपने ग्रुप कैप्टन ए. गुप्ता को खो दिया. वायुसेना इस दुख की घड़ी में ग्रुप कैप्टन के परिवार के सदस्यों के साथ मजबूती से खड़ा है.

A MiG-21 Bison aircraft of IAF was involved in a fatal accident this morning, while taking off for a combat training mission at an airbase in central India.

सीएम शिवराज ने ट्वीट कर जताया दुख

My deepest condolences on Group Captain Shri A Gupta's tragic, untimely demise. I pray to the Almighty to bless the departed soul.

My thoughts and prayers are with the bereaved family. https://t.co/3UzP3IPi5w

— Shivraj Singh Chouhan (@ChouhanShivraj) March 17, 2021