IPL 2023 Schedule: 31 मार्च से शुरू होगा क्रिकेट का रोमांच, पहले मैच में भिड़ेंगी चेन्नई-गुजरात ,यहां देखें पूरा शेड्यूल

ipl 2023 schedule live update: इंडिया का त्योहार यानी इंडियन प्रीमियर लीग (indian premier league 2023) के 16वें सीजन का शेड्यूल जारी हो गया है. आईपीएल का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) और चैन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के बीच 31 मार्च को खेला जाएगा. वहीं फाइनल मुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 28 मई को खेला जाएगा.

बता दें कि इस बार टूर्नामेंट में कुल 18 बार एक दिन में दो मैच खेले जाएंगे. जिसका पहला मैच 3:30 बजे तो दूसरा शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा. आईपीएल के पहले मुकाबले के बाद ही अगले दो मुकाबले डबल हेडर होंगे. जिसमें 1 अप्रैल को केकेआर-पंजाब, और दूसरा लखनऊ-दिल्ली के बीच खेला जाएगा. वहीं 2 अप्रैल को हैदराबाद-राजस्थान और बेंगलुरू-मुंबई के बीच खेला जाएगा.

Battle of Brothers to kick start the #IPL2023 on March 31st

