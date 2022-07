PM Kisan की 12वीं किस्त की हो रही तैयारी, करिए ये काम वरना नहीं मिलेंगे 2000 रुपये

PM Kisan 12th installment: PM किसान सम्मान निधि की 12 किस्त अगर पाना चाहते हैं तो 31 जुलाई तक E-KVC अवश्य करा लें, वरना अगली किस्त से हाथ धो बैठेंगे. बता दें कि संभावना जताई जा रही है कि पीएम मोदी 15 अगस्त तक 12वीं किस्त जारी कर दें.

MP निकाय चुनावः कल होगा आखिरी चरण का मतदान, इस बात पर होगा विशेष फोकस



बता दें कि अगर आपने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया है तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से बहुत आसानी से यह काम कर सकते हैं. आपको बस इन 3 स्टेप्स का फॉलो करना हैं...

1: सबसे पहले आप pmkisan.gov.in पर जाइये. अब यहां किसान पोर्टल का होमपेज मिलेगा, इसके नीचे जाएं और आपको e-KYC लिखा मिलेगा. इसको टैप करें और आप अपना आधार नंबर डालकर सर्च करें.

2: अब इसमें AADHAAR से लिंक मोबाइल नंबर डालें. इसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा. इसे दिए गए बॉक्स में टाइप करें.

3: इसके बाद यहां आधार आथंटिकेशन के लिए बटन पर क्लिक करने करना होगा. इसे क्लिक करें और अब 6 अंकों का एक और ओटीपी आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर आएगा. इसे भरें और सबमिट करें.

छिंदवाड़ा में भारी बारिश का अलर्ट, बाजार से लौट रहे पति पत्नी पानी में बहे

बता दें कि अगर सबकुछ ठीक रहा तो eKYC पूरी हो जाएगी वरना Invalid लिखा आएगा. अगर आपका eKYC पहले से ही पूरा हो चुका है तो eKYC is already done का मैसेज दिखेगा. बता दें पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश में 12 करोड़ अधिक किसान रजिस्टर्ड हैं.