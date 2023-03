MP Budget 2023: शिवराज सरकार के चुनावी बजट में मिली बडी राहत, टैक्स को लेकर हुआ ये ऐलान

MP Budget 2023: मध्य प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र (MP Assembly Budget Session) में पेश बजट 2023 में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ( FM Jagdish Deora) ने आम जनता पर कोई अन्य भार नहीं डाला है. शिवराज सरकार (Shivraj Government) के इस चौथे कार्यकाल का आखिरी बजट में कोई नया टेक्स (No Any New Tax) नहीं लगाया गया है. बजट में हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ मिला है. हर वर्ग के साथ नौकरी पेसा लोगों को ध्यान रखते हुए कोई भी नया टेक्स नहीं जोड़ा गया है.

नहीं लगाया गया कोई नया टैक्स

बजट पेश करने से पहले ही वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मीडिया से बात करते हुए इस बात की ओर इशारा कर दिया था. उन्होंने कहा कि बजट में किसी नए कर का प्रस्ताव नहीं है. जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा.

सदन पहुंचने के बाद वित्त मंत्री ने अपना बजट भाषण पढ़ना शुरू किया. उन्होंने सबसे पहले महाकाल का आह्वान किया. भाषण की शुरूआत 'भारत मध्ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग यजामहे, हे पारब्रह्म शिव शंभू दयामहे..., जय श्री महाकाल, जय-जय श्री महाकाल' के साथ की गई. उन्होंने चाणक्य के सूत्र भी पढ़े. इस दौरान विपक्ष हंगामा करने लगा. सदन में जय श्री राम और जय महाकाल के नारे लगाए गए. इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट पूरा प्रदेश सुनना चाहता है.

23 साल में 20 गुना बढ़ा बजट

बता दें पिछले 23 साल में मध्य प्रदेश का बजट 20 गुना तक बढ़ गया है. साल 2000 में मध्यप्रदेश सरकार ने 16 हजार करोड़ रुपए का बजट पेस किया था. 2022 में ये बजट 2.79 लाख करोड़ रुपए का हो गया. इस बार भी शिवराज सरकार प्रदेश की जनता पर कोई आर्थिक बोझ नहीं डाला है. इस साल ये बजट और बढ़ गया है. इस बार का बजट 3 लाख 14 हजार 25 करोड़ का है. जिसे विभाग वार और योजनाओं के लिए अलग अलग आवंटित किया गया है.