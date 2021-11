भोपाल के हमीदिया अस्पताल में लगी आग, चिल्ड्रन वार्ड में 4 बच्चों की मौत; 36 बचाए गए

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के हमीदिया अस्पताल (Fire at Hamidia Hospital) में सोमवार रात करीब 9 बजे भीषण आग लग गई, जिसमें 4 नवजात बच्चों की मौत हो गई है. आग कमला नेहरू बिल्डिंग (Kamla Nehru Building) की तीसरी मंजिल पर स्थित चिल्ड्रन वार्ड (Pediatrics Department) में लगी, जहां 40 बच्चे भर्ती थे.

हमीदिया अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में रात करीब 9 बजे आग (Fire at Hamidia Hospital) लग गई, जिसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. करीब 3 घंटे की मेहनत के बाद रात साढ़े 12 बजे फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम ने आग पर काबू पाया.

हादसे के बाद चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग (Vishvas Sarang) भी देर रात मौके पर पहुंचे और बताया कि चिल्ड्रन वार्ड में 40 बच्चे भर्ती थे, जिनमें 36 को सुरक्षित निकाल लिया गया है. 4 बच्चों को नहीं बचाया जा सका. मृतक बच्चों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.'

#UPDATE | Death toll in fire at children's ward of Kamla Nehru Hospital in Bhopal rises to four

"There were 40 children in the ward out of which 36 are safe. Ex gratia of Rs 4 lakhs will be given to parents of each deceased," says Medical Education Minister Vishvas Sarang pic.twitter.com/4FhcncWtfN

— ANI (@ANI) November 8, 2021