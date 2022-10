Mahakal Corridor PM Modi: 900 मीटर से ज्यादा लंबा, 856 करोड़ आई लागत, महाकाल कॉरिडोर का आज PM मोदी करेंगे लोकार्पण

Mahakal Lok Lokarpan: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज (11 अक्टूबर) मध्य प्रदेश के उज्जैन में श्री महाकाल लोक (कॉरिडोर) का पहला चरण राष्ट्र को समर्पित करेंगे. 900 मीटर से ज्यादा लंबा महाकाल लोक कॉरिडोर पुरानी रुद्र सागर झील के चारों ओर फैला हुआ है. उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर पुनर्विकास योजना के तहत रुद्र सागर झील को पुनर्जीवित किया गया है.

देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर मंदिर में स्थापित है और यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं. प्रधानमंत्री मोदी 856 करोड़ रुपये के महाकालेश्वर मंदिर गलियारा विकास परियोजना के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे. पहले चरण में महाकाल लोक को 316 करोड़ रुपये में विकसित किया गया है.

This beautiful corridor developed at Mahakal Temple in Ujjain will be inaugurated by our honorable Prime Minister Shri. @narendramodi Ji on Tuesday.

Visiting the temple will be an enriching experience for the devotees.

Have a look at the visuals of the corridor. pic.twitter.com/DP0qnUZofP

— Pralhad Joshi (@JoshiPralhad) October 10, 2022