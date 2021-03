महाराष्ट्र: पुणे के शॉपिंग मॉल में केमिकल लीक से हड़कंप, मशक्कत के बाद काबू में हालात; जांच के आदेश

पुणे: महाराष्ट्र के पुणे में केमिकल लीक होने की जानकारी सामने आ रही है. केमिकल लीक की ये घटना सेंट्रल मॉल की पार्किंग में हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही दमकल विभाग की दो गाड़ियां मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पा लिया. दुर्घटना में किसी बड़े नुकसान की जानकारी नहीं मिल पाई है.

दमकल विभाग ने बताया कि मॉल की पार्किंग में एक बैग मिला है, जिसमें दो तरह के केमिकल रखे हुए थे. केमिकल लीक की खबर मिलते ही पूरे मॉल को खाली करा लिया गया. और तलाशी अभियान शुरू किया गया. हालांकि थोड़े समय बाद ही हालात पर काबू पा लिया गया और मॉल को फिर से आम लोगों के लिए खोल दिया गया. फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है कि ये केमिकल मॉल की पार्किंग तक कैसे पहुंचे.

Maharashtra: A minor chemical leak reported in Central Mall parking near Garware College in Pune today. 2 fire tenders were rushed to spot & mall was evacuated. A bag containing 2 chemicals was found. The situation was later brought under control & mall was reopened. Probe is on. pic.twitter.com/EFY8Q1alDj

— ANI (@ANI) March 29, 2021