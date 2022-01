महाराष्ट्रः बीते 24 घंटे में कोरोना के 36 हजार से ज्यादा केस, 13 लोगों ने गंवाई जान

मुंबईः देश में कोरोना के मामले एक बार फिर तेजी से बढ़ने लगे हैं. महाराष्ट्र में हालात और भी बिगड़ते नजर आ रहे हैं. स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में बीते 24 घंटे में 36 हजार से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं. इस दौरान 13 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत भी हुई है.

#COVID19 | Maharashtra reports 36,265 new cases, 13 deaths and, 8,907 discharges today. State reports 79 #Omicron cases today, taking the tally to 876 including 381 recoveries

Active cases rise to 1,14,847 pic.twitter.com/uuXafGkFJ6

— ANI (@ANI) January 6, 2022