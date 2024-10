Maharashtra Politics: महाराष्ट्र में नया खेला! क्या सच में संजय राउत और गृह मंत्री अमित शाह की फोन पर हुई बात?

महाराष्ट्र में पिछले कुछ घंटों से कई तरह की बातें हो रही हैं. कांग्रेस और उद्धव की शिवसेना के बीच खटपट की अटकलें लगाई जा रही हैं, दूसरी तरफ भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह और संजय राउत के बीच बातचीत की भी चर्चा है. दिलचस्प यह है कि राजनीति में ऐसे समय में कोई भी स्थिति साफ नहीं करता इसलिए चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं. बिहार हो या महाराष्ट्र, लोगों ने पहले भी ऐसा होता देखा है. खैर, शिवसेना (यूबीटी) के नेता संजय राउत ने कहा है कि महा विकास आघाडी (MVA) महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 210 पर आम सहमति पर पहुंच गया है जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया कि उनकी पार्टी के लिए 96 सीट पर चर्चा पूरी हो गई है. दोनों ने दावा किया है कि भाजपा चुनाव से पहले गलत सूचना फैला रही है.

कांग्रेस और उद्धव सेना में मतभेद!

महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव 20 नवंबर को एक ही चरण में होगा. नतीजे 23 नवंबर को आएंगे. एमवीए में शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और शरद पवार की NCP शामिल हैं. कुछ दिनों से महाराष्ट्र में कांग्रेस गठबंधन के नेताओं के बयान शक पैदा कर रहे थे, फिर मतभेद की बातें होने लगीं. हालांकि सोमवार को दिल्ली में नाना पटोले ने कहा कि एमवीए में कोई मतभेद नहीं है और सीट बंटवारे पर चर्चा हो रही है. यह जल्द ही पूरी हो जाएगी. सोशल मीडिया पर वायरल प्रियंका चतुर्वेदी का एक वीडियो आग में घी डालने का काम कर रहा है जिसमें वह पीएम मोदी की तारीफ करती दिखाई देती हैं.

इधर कुछ समाचार चैनलों पर ऐसी खबरें आई हैं कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी एमवीए से अलग हो सकती है और अपने दम पर सभी 288 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है. पिछले कुछ दिनों में तीनों मुख्य विपक्षी दलों के बीच सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए गहन विचार-विमर्श हुआ है. अटकलें लगाई जा रही हैं कि कांग्रेस और शिवसेना के बीच मुद्दों पर सहमति नहीं है.

भाजपा और उद्धव सेना फिर आएंगे साथ?

ऐसी अटकलें हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संजय राउत से फोन पर बात की है. इससे संकेत मिलता है कि 2019 में अलग होने से पहले दशकों तक सहयोगी रही शिवसेना और भाजपा अब फिर साथ आ रही हैं. दोनों दलों ने 2019 के विधानसभा चुनाव के बाद अपना गठबंधन तोड़ दिया था. उस समय अविभाजित शिवसेना ने आरोप लगाया था कि भाजपा मुख्यमंत्री पद बारी-बारी से साझा करने के अपने वादे से मुकर रही है. भाजपा इस आरोप को खारिज करती रही है.

Mumbai, Maharashtra: Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, "BJP has hired people to spread this news. BJP and their supporters are afraid of us, Shiv Sena, and Uddhav Thackeray. My name has been dragged in, but I will never get involved in their mess. Our fight is against… pic.twitter.com/IsH5LgLtdL

— IANS (@ians_india) October 21, 2024