Maharashtra: प्राइवेट हॉस्पिटल में लगी आग, 4 की मौत; पूरा हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन

ठाणे: महाराष्ट्र (Maharashtra) के ठाणे में अचानक एक हॉस्पिटल में आग (Fire In Thane Hospital) लग गई, जिसमें 4 मरीजों की मौत हो गई जबकि कई लोग घायल हो गए. बता दें कि आग मुम्रा इलाके के कौसा में प्राइम क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में लगी है.

ठाणे म्युनिसिपल कारपोरेशन के मुताबिक, बुधवार तड़के करीब 3 बजकर 40 मिनट पर प्राइम क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में आग लग गई. फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां और एक रेस्क्यू वाहन मौके पर मौजूद है. दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट करने के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई.

Today at around 03:40 am fire broke out at Prime Criticare Hospital in Mumbra, Thane. Two fire engines & one rescue vehicle are at the spot. Fire extinguishing underway. Four dead during shifting of patients to another hospital: Thane Municipal Corporation#Maharashtra pic.twitter.com/QR4NNYZd8Y

— ANI (@ANI) April 28, 2021