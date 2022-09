Maharashtra Politics: उद्धव ठाकरे के खिलाफ जमकर गरजे अमित शाह, कहा- हम सीना ठोककर राजनीति करते हैं, बंद कमरे में नहीं

Home Minister Amit Shah: केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के दिग्गज नेता अमित शाह ने सोमवार को मुंबई में पार्टी के सांसदों और विधायक के साथ बैठक की. ये बैठक आगामी BMC चुनाव को लेकर हुई, जिसमें 150 सीट जीतने का लक्ष्य लक्ष्य तय किया गया है. इस मीटिंग में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे. बैठक में अमित शाह ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा.

सूत्रों के अनुसार, बैठक में अमित शाह ने एक बार फिर कहा कि उन्होंने उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री का पद का वायदा नहीं किया था. अमित शाह ने कहा कि बीएमसी चुनाव में बीजेपी की जीत पक्की है. केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में BMC चुनाव में बीजेपी और असली शिवसेना गठबंधन का लक्ष्य 150 सीट जीतने का होना चाहिए.

Union Home Minister Amit Shah chairs a meeting of BJP MPs, MLAs, MLCs and corporators with respect to the upcoming BMC elections, at the residence of Deputy CM Devendra Fadanvis in Mumbai. pic.twitter.com/ZhVabKCGEL

— ANI (@ANI) September 5, 2022