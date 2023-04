जितनी आबादी, उतना हक! मल्लिकार्जुन खड़गे का PM मोदी को पत्र, देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग

इससे पहले राहुल गांधी ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2011 की जाति आधारित जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की चुनौती दी और आरक्षण पर से 50 फीसदी की सीमा हटाने की मांग की. उन्होंने ने 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले कोलार में कांग्रेस की ‘जय भारत’ चुनावी रैली में यह मांग उठा दी.

Jitni aabadi, utna haq!

Congress President @kharge-ji has written to PM demanding that the decennial Census that should have been conducted in 2021 be done right-away, and a Caste Census be made its integral part. This will put social justice & empowerment on a firmer footing. pic.twitter.com/vM7cXzLCel

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) April 17, 2023