नंदीग्राम में ममता बनर्जी को लगी चोट, BJP बोली- हार के डर से कर रही हैं नाटक

नई दिल्ली: नंदीग्राम (Nandigram) में पश्चिम बंगाल (West Bengal) की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) के पैर में चोट लग गई. रास्ते में रुककर पुलिसकर्मियों ने उन्हें फर्स्ट एड दिया. ममता बनर्जी ने कहा कि ये उनके खिलाफ साजिश है. उन्होंने कहा कि मेरा पैर कुचल दिया, ये साजिश है और मैं चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करूंगी. इस बीच चुनाव आयोग ने ममता की सुरक्षा को लेकर नंदीग्राम पुलिस से रिपोर्ट मांगी है.

पश्चिम बंगाल की सीएम ने कहा कि जब वो अपने कार के पास खड़ी थीं तो कुछ लोगों ने उन्हें धक्का दे दिया. उन्होंने कहा कि उनके पैर में चोट लगी है. ममता ने आरोप लगाया कि घटना के समय वहां कोई स्थानीय पुलिस मौजूद नहीं था. किसी ने जानबूझकर मेरा पैर कुचला. बता दें कि फर्स्ट एड के बाद ममता बनर्जी नंदीग्राम से कोलकाता के लिए निकल गई.

Nandigram: West Bengal CM Mamata Banerjee says she has suffered an injury in her leg after few people pushed her as when she was near her car pic.twitter.com/wx69lVdsbB

— ANI (@ANI) March 10, 2021