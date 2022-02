ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान का किया अपमान, कोर्ट ने जारी किया समन

नई दिल्लीः पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राष्ट्रगान के अपमान के आरोप में कार्रवाई हो सकती है. मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ममता बनर्जी को आगामी दो मार्च को कोर्ट में पेश होने का निर्देश दिया है. ममता पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप एक भाजपा कार्यकर्ता ने लगाया है. जिसमें कहा गया है कि ममता बनर्जी ने सार्वजनिक समारोह में राष्ट्रगान का अपमान किया था.

यह पूरा मामला लगभग दो माह पुराना है. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीते साल दिसंबर में दो दिन के दौरे पर मुंबई पहुंची थीं. तब बताया गया था कि आगामी लोक सभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उन्होंने बॉलीवुड हस्तियों के साथ बैठक की थी.

कार्यक्रम के अंत में उन्होंने राष्ट्रगान की कुछ पंक्यतियां ही पढ़ीं. भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया. ममता ने बैठकर राष्ट्रगान की 4-5 लाइन ही पढ़ी और फिर खड़े होकर राष्ट्रगान गाने लगीं. इस पूरे प्रकरण का एक वीडियो भी वायरल हुआ था.

Deplorable behaviour by a chief minister who starts saying the National Anthem while sitting and then abruptly cuts it short..

Does Shiv Sena endorse this insult to our national anthem & honour? If not I’m hoping they will file a case under relevant sections of the law.. pic.twitter.com/GyJE8vgq1P

— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) December 2, 2021