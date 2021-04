West Bengal: चुनाव प्रचार पर Mamata Banerjee का बड़ा फैसला, अब नहीं होगी आधा घंटे से ज्यादा बड़ी रैली

कोलकाता: देश में लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहे कोरोना वायरस (Coronavirus) संक्रमण के नए मामलों के बीच पश्चिम बंगाल चुनावों के लिए हुई रैलियों और आगामी जनसभाओं को लेकर सोशल मीडिया पर सैकड़ों सवाल उठ रहे हैं. बंगाल में भी कोरोना के हालात तेजी से बेकाबू हुए हैं. वर्तमान स्थितियों में अब राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के बाद टीएमसी (TMC) सुप्रीमो और सूबे की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने बड़ा ऐलान किया है कि वो अब बाकी चरणों के लिए चुनाव प्रचार नहीं करेंगी.

TMC के सांसद डेरेक ओ ब्रायन (Derek O'Brien) ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है कि ममता बनर्जी अब कोलकाता में चुनाव प्रचार नहीं करेंगी. डेरेक ओ ब्रायन ने ट्वीट किया, 'बंगाल चुनाव को लेकर सीएम ममता बनर्जी अब कोलकाता में प्रचार नहीं करेंगी. वह प्रतीकात्मक तौर पर शहर में चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सिर्फ एक बैठक करेंगी. बाकी जिलों में भी उन्होंने चुनावी रैलियों का समय घटा दिया है. अब वही सिर्फ 30 मिनट की रैली करेंगी.'

Mamata Banerjee will NOT campaign in Kolkata anymore. Only one ‘symbolic’ meeting on the last day of campaigning in the city on April 26.

Slashes time for all her election rallies in all districts. Restricted to just 30 minutes. #BengalElection2021 #Covid

