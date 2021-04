नई दिल्‍ली: आज उपमुख्‍यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) ने वैक्‍सीन की पहली डोज ली है. मनीष सिसोदिया ने लोक नायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में वैक्‍सीन लगवाई.

इसके साथ ही राजधानी में लॉकडाउन की बात पर मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन की जरूरत नहीं है. उन्‍होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्‍सीन और सावधानी की जरूरत है.

उन्‍होंने कहा, 'आज अपने परिवार के साथ कोरोना वैक्‍सीन लगवाई. हमारे प्रतिभावान वैज्ञानिकों, मेडिकल टीम और सभी को शुक्रिया, जिन्‍होंने हमारे लिए वैक्‍सीन बनाने में दिन-रात काम किया. केंद्र सरकार को उम्र से जुड़े किसी प्रतिबंध के बिना सभी को वैक्‍सीन लगवानी चाहिए.'

Got vaccinated with my family today @HospitalLok!

Thankful to our brilliant scientists, medical teams & everyone who worked tirelessly for making vaccines for us.

Center Govt should provide vaccine for all without age restrictions. Let's fight #Covid together! pic.twitter.com/0xPLaXHY64

— Manish Sisodia (@msisodia) April 3, 2021