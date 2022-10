Delhi Excise Policy: 9 घंटे की पूछताछ के बाद बोले सिसोदिया- AAP छोड़ने के लिए मुझे धमकाया गया, CBI ने बताई सच्चाई!

Delhi News: दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से CBI की पूछताछ खत्म हो गई है. आज 9 घंटे चली पूछताछ के बाद सिसोदिया दिल्ली स्थित CBI के दफ्तर से निकल गए हैं. शराब घोटाले मामले में रविवार को CBI ने सिसोदिया को समन भेजा था. CBI की पूछताछ के खिलाफ आज आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन भी किया.

बीजेपी पर साधा निशाना

पूछताछ के बाद सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, 'आज मैंने सीबीआई दफ्तर में देखा कि किसी भी घोटाले (आबकारी नीति का मामला) का कोई मुद्दा नहीं है. पूरा मामला फर्जी है. मैं आज 9 घंटे पूछताछ में वो सब समझ गया. मामला मेरे खिलाफ किसी घोटाले की जांच का नहीं, दिल्ली में ऑपरेशन लोटस को सफल बनाने का है.'

#UPDATE | Delhi Deputy CM and AAP leader Manish Sisodia leaves from CBI headquarters in Delhi after 9 hours of questioning in the excise policy case. pic.twitter.com/DQAgeZ2tw9

— ANI (@ANI) October 17, 2022