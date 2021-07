2024 से पहले हो सकती हैं 1000 लोक सभा सीट, Central Vista का आर्किटेक्चर प्लान संसद में पेश हो: मनीष तिवारी

नई दिल्ली: करीब 971 करोड़ रुपये की लागत से नया संसद भवन (New Parliament Chamber) बनकर तैयार हो रहा है. यह संसद भवन अक्टूबर, 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा और आगे वर्ष 2024 तक संसद भवन परिसर में सभी सांसदों को 40-40 वर्गमीटर के ऑफिस भी उपलब्ध कराए जाएंगे. इस बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी (Manish Tewari) ने नए संसद भवन का Architectural Plan संसद में पेश किए जाने की मांग की है. इसके पीछे जो वजह मनीष तिवारी बता रहे हैं वो अपने आप में बड़ा 'बदलाव' हो सकता है.

कांग्रेस नेता मनीष तिवारी (Manish Tewari) ने कहा, 'दोस्तों ने मुझे बताया कि 2024 से पहले लोक सभा की संख्या 1000 या उससे अधिक करने के प्रस्ताव पर एक गंभीर चर्चा हो रही है. इसलिए नए संसद भवन का आर्किटेक्टरल प्लान संसद में पेश किया जाना चाहिए.' हालांकि तिवारी खुद इस दावे की वास्तविकता की पुष्टि नहीं करते हैं. क्योंकि उन्होंने यह भी कहा, 'पता नहीं यह सच है या झूठ.'

Don't know if it's wrong or right but friends told me that a serious discussion is being held on a proposal to increase the strength of the Lok Sabha to 1000 or more before 2024. Architectural plan of New Parliament Chamber should be tabled at Parliament: Manish Tewari, Congress pic.twitter.com/6nrJjE5ysc

— ANI (@ANI) July 26, 2021