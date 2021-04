ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझ रहे इन शहरों के अस्पताल, कहा- मरीजों को लेकर कहां जाएं हम

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली (Delhi) में ऑक्सीजन (Oxygen) की भारी किल्लत है. कई अस्पतालों में तो बस चंद घंटों की ही ऑक्सीजन बची है. इस बीच जानकारी मिल रही है कि दिल्‍ली के प्रीत विहार के मेट्रो अस्‍पताल में ऑक्‍सीजन खत्‍म हो गया है. यहां पर 100 मरीज ऑक्‍सीजन पर हैं. अस्पताल का कहना है कि ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो गया है अब हम मरीजों को लेकर कहां जाएं.

इस बीच बालाजी एक्शन मेडिकल इंस्टीट्यूट ने दिल्ली सरकार को पत्र लिख कहा है कि हमें जरूरत के मुताबिक और समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है. हमारे पास सिर्फ दो घंटे की ऑक्सीजन बची है. ऐसे में मजबूरन हमें अस्पताल में भर्ती मरीजों को डिस्चार्ज करना होगा. उन्हें किसी और सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराना होगा ताकि उनकी जान बचाई जा सके.

ये भी पढ़ें- केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, इंडस्ट्रीज को ऑक्सीजन की सप्लाई पर आज से लगाई रोक

अस्पताल ने सरकार से कहा है कि यदि ऑक्सीजन की कमी के चलते वेंटिलेटर पर इलाजरत मरीज की मौत जैसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती है तो इसके लिए अस्पताल को जिम्मेदार न ठहराया जाए. इन सबके बावजूद हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम कोरोना पॉजिटिव मरीजों को अपनी क्षमता के अनुसार सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं प्रदान करते रहेंगे, लेकिन हमें आपकी ओर से एक आश्वासन चाहिए कि आप हमें निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति करते रहेंगे.

खबर ये भी आ रही है कि दिल्ली के राठी अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए सिर्फ आधे घंटे का ऑक्सीजन बचा है. यहां 70 कोरोना पेशेंट भर्ती हैं. मरीजों का क्या होगा इसको लेकर रिश्तेदार, डॉक्टर सभी परेशान हैं. अस्पताल के डॉक्टर खुद मुंडका इलाके में ऑक्सीजन प्लांट पहुंचे हैं ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति की जा सके.

ये भी पढ़ें- दिल्‍ली: बालाजी एक्‍शन अस्‍पताल में ऑक्‍सीजन की कमी, सिर्फ 2 घंटे की बची, 220 मरीजों की जान खतरे में

यही नहीं दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत हो रही है. नोएडा के कैलाश हॉस्पिटल में सिर्फ 4-5 घंटे का ही ऑक्सीजन बचा है. अस्पताल ने नए मरीजों को भर्ती करना बंद कर दिया है. गाजियाबाद के अवंतिका और शांति गोपाल हॉस्पिटल में कुछ ही देर का ऑक्सीजन बचा है.

Noida: Kailash Hospital says it's left with Oxygen that will last for only for a few more hrs. Group Medical Director, Dr Ritu Bohra says, "We've 4 hospitals in Gautam Buddh Nagar, crisis in all. We've been told we'll receive supply after next 36 hrs. We've stopped admissions." pic.twitter.com/gEkOQNB8og

— ANI UP (@ANINewsUP) April 22, 2021