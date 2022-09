Mahua Moitra: 'मुस्लिम डिलीवरी बॉय नहीं चाहिए', ऐसी सोच रखने वालों पर भड़कीं महुआ मोइत्रा, कह दी ये बड़ी बात

Mahua Moitra Slams Swiggy Customers: फूड डिलीवरी कंपनी स्विगी (Swiggy) से मुस्लिम डिलीवरी (Muslim delivery boy) बॉय न भेजने की डिमांड को लेकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा (TMC MP Mahua Moitra) ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. महुआ ने स्विगी से ऐसे ग्राहकों का नाम सार्वजनिक करने की अपील की है. उन्होंने यह भी कहा कि कंपनी को ऐसे ग्राहकों को ब्लैकलिस्ट में डालते हुए पुलिस में FIR करानी चाहिए.

ट्वीट करके जताया आक्रोश

बताते चलें कि हाल ही में हैदराबाद (Hyderabad) में एक ऐसी डिमांड सामने आई थी. जिसे लेकर सांसद महुआ ने लिखा, 'घृणा और कट्टरता के इस सामान्यीकरण को देखकर दुख हुआ. जो छिपा हुआ व्यक्तिगत पूर्वाग्रह हुआ करता था, वह अब बहुसंख्यकवाद की सार्वजनिक उद्घोषणा बनता जा रहा है. स्विगी प्लीज आप कस्टमर को ब्लैकलिस्ट कीजिए, उसका नाम सार्वजनिक कीजिए और पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराइए. यह पूरी तरह से अवैध है.'

Sickening to see normalisation of hatred & bigotry - what would earlier be hidden personal prejudices now become proud public proclamations of majoritarianism.@Swiggy pls blacklist customer, make name public & also file police complaint. This is blatantly illegal. https://t.co/WRzKIlAZhs

— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) September 1, 2022