BJP Poster War: एमसीडी चुनाव से पहले BJP का एक और पोस्टर वॉर, निशाने पर AAP के ये नेता

MCD Election 2022: राजनीति चाहे किसी भी देश की हो, चुनाव के समय आरोप-प्रत्यारोप का चलन बढ़ जाता है. कोई भी राजनीतिक दल हो, चुनाव के समय दूसरी पार्टी को नीचा दिखाने का मौका नहीं छोड़ना चाहती है. दिल्ली नगर निगम यानी कि एमसीडी के चुनाव का बिगुल बज चुका है. दिल्ली में मुख्य रूप से तीन पार्टियां मैदान में हैं. इनमें से खासकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी एमसीडी के सत्ता पर काबिज होने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती हैं. ऐसे में इस हाइटेक दौर में भी पोस्टर वॉर का सहारा ले रही है. बीजेपी पिछले कुछ से लगातार आम आदमी पार्टी पर पोस्टर के जरिए लगातार हमलावार है. इसी कड़ी में बीजेपी ने नए पोस्टर जारी कर आप के कुछ नेताओं को आड़े हाथों लेने की कोशिश की है.

AAP पर आरोप

एमसीडी चुनाव के पहले BJP एक के बाद एक पोस्टर जारी कर AAP पर गंभीर आरोप लगा रही है. बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर लगे तथाकथित घोटाले के आरोपों में CM केजरीवाल समेत अन्य नेताओं को घेरने की कोशिश की है.

दिल्ली का ठग

दिल्ली बीजेपी ने नया पोस्टर जारी कर आम आदमी पार्टी के नेताओं को दिल्ली का ठग बताया है. इस पोस्टर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, अमानतुल्लाह खान, सत्येंद्र जैन, दुर्गेश पाठक और राजेंद्र पाल गौतम को दिखाया गया है.

