महबूबा मुफ्ती ने फिर उठाया सेना पर सवाल, कहा- एयर स्ट्राइक में लक्ष्य साधने में रहे नाकाम

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बालाकोट एयरस्ट्राइक के दौरान बादल संबंधी टिप्पणी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की है. प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारतीय वायु सेना के विमानों को बादल छाए रहने के कारण बालाकोट एयरस्ट्राइक के दौरान पाकिस्तानी रडार से बचने में मदद मिली थी. महबूबा ने पूछा कि क्या प्रधानमंत्री को वायु सेना की सलाह की उपेक्षा कर खराब मौसम में ऑपरेशन चलाने के लिए कहने का अधिकार है.

महबूबा ने एक ट्वीट में पूछा, ‘‘रहस्य नहीं है कि बालाकोट एयरस्ट्राइक नियत लक्ष्य को निशाना साधने में नाकाम रही. क्या इस कारण कि प्रधानमंत्री ने वायु सेना की सलाह की उपेक्षा की और खराब मौसम में एयरस्ट्राइक करने की अनुमति दी.’’

No secret that Balakot strikes failed to hit the intended target. Was it because PM overruled the advice of IAF & authorised airstrikes in bad weather? Cloud cover logic is painfully embarrassing.Remind me again, why is RG derided as Pappu? #cloudonradargone pic.twitter.com/yfZOiUMzFk

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) May 12, 2019