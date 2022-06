उदयपुर: नूपुर शर्मा के समर्थक दर्जी की बर्बरता से हत्या, दुकान में घुसकर काटा गला

Udaipur Murder Case: राजस्थान (Rajasthan) के उदयपुर (Udaipur) से एक दहला देने वाला मामला सामने आया है. दरअसल यहां नूपुर शर्मा (Nupur Sharma) का समर्थन करने वाले एक दर्जी की उसकी दुकान में घुसकर हत्या कर दी गई है. हत्यारों ने बेरहमी से दर्जी का गला काट दिया.

धारदार हथियार से काटा दर्जी का गला

बता दें कि उदयपुर में ये वीभत्स घटना मालदास स्ट्रीट इलाके में हुई. दर्जी पर धारदार हथियार से हमला किया गया. मृतक ने कुछ दिन पहले नूपुर शर्मा के समर्थन में सोशल मीडिया पर कई पोस्ट किए थे.

हत्या के विरोध में प्रदर्शन

गौरतलब है कि हत्या की जानकारी मिलने के बाद विरोध में व्यापारियों ने बाजार बंद कर दिया. लोकल लोगों ने भी इस बर्बरता पूर्ण घटना के खिलाफ प्रदर्शन किया. इस वक्त तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स मौजूद है.

Rajasthan | Locals protest after two men behead youth in broad daylight in Udaipur's Maldas street area

Shops in Maldas street area have been closed following the incident. pic.twitter.com/ZC113q0iJj

