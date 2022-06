IMD Rain Alert: कब मिलेगी चिपचिपी गर्मी से राहत, कब बरसेंगे बदरा? मौसम विभाग ने दिया ये जवाब

Weather Update Today: प्री-मॉनसून की बारिश से मिली राहत के बाद दिल्ली-एनसीआर में लोग बीते कुछ दिनों से उमस भरी गर्मी से बेहाल हैं. मौसम विभाग ने बताया है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों के लोगों को अभी बारिश के लिए 2 दिन का इंतजार करना पड़ेगा. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक महीने के आखिरी यानी 30 जून को दिल्ली में मॉनसून दस्तक देगा. इसके साथ ही अगले 24 घंटों में मॉनसून के उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ने के आसार हैं. इन राज्यों के लिए तेज हवा और बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.

दिल्ली में होगी अच्छी बारिश

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली में 30 जून या 1 जुलाई को मानसून की पहली बारिश होने की संभावना है. दक्षिण-पश्चिम मानसून आमतौर पर 27 जून को राष्ट्रीय राजधानी में आता है. आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर के जेनामणि ने कहा कि 30 जून को शहर में अच्छी बारिश हो सकती है.

इन राज्यों में पहुंचा मॉनसून

जेनामणि ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले 48 घंटों में उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के शेष हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी रहेंगी. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दिनों में उमस ने परेशानी बढ़ा दी है. हालांकि तापमान 41-42 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा. राष्ट्रीय राजधानी में बुधवार शाम को प्री-मॉनसून बारिश हो सकती है और गर्मी से राहत मिल सकती है. आईएमडी ने 30 जून को दिल्ली में बारिश की चेतावनी देते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. 1 जुलाई तक अधिकतम तापमान 33-34 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा.

An east-west trough runs from northwest Rajasthan to WC BoB off south Odisha coast. It is very likely to strengthen gradually during next 3-4 days. Due to this trough and moist winds from BoB & Arabian Sea over northern parts of the country in lower tropospheric levels: 1/10 pic.twitter.com/kciClAlk4p

— India Meteorological Department (@Indiametdept) June 28, 2022