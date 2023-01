PAFF Ban: सरकार ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े PAFF पर लगाया बैन, अहमद मीर को किया आतंकी घोषित

PAFF Ban: भारत सरकार ने पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट (PAFF) को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है. गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की, जिसके मुताबिक, गैरकानूनी गतिविधिय (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत इस संगठन को बैन किया गया है. इसके साथ ही गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के रहने वाले अरबाज अहमद मीर को आतंकवादी घोषित कर दिया है. ये फिलहाल पाकिस्तान में रह रहा है और लश्कर-ए-तैयबा के साथ आतंकवादी गतिविधियों में लिप्‍त है. सरकार ने इससे पहले 5 जनवरी को ही लश्कर-ए-तैयबा के सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को बैन किया था. जानिए क्‍याहै पूरा मामला.

जम्मू-कश्मीर में सक्रिय है ये संगठन

Ministry of Home Affairs today declared Peoples Anti Fascist Front (PAFF) and all its manifestations and front organisations as terrorist Organisation under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967: MEA pic.twitter.com/nEqqWcZ2bm

— ANI (@ANI) January 6, 2023