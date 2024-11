माथे से टपक रहा खून.. सफेद अंगोछे से बांध रखी जोर की पट्टी, अनिल देशमुख के काफिले पर हमला कैसे हुआ

Attack on Anil Deshmukh: महाराष्ट्र में चुनावी प्रचार का शोर सोमवार को थम गया. विधानसभा की सभी 288 सीटों पर कल (20 नवंबर) वोटिंग होनी है. उससे पहले राज्य के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) के काफिले पर हमला हो गया, लेकिन ये सब कैसे हुआ? अंधेरी रात और चारों तरफ अफरा तफरी मची है. सबकी समझ से बाहर है कि ये क्या हो गया और कैसे हो गया. लोग हंगामा मचा रहे हैं. मौके पर ही एक कार खड़ी है और अंदर सबकुछ बिखरा-बिखरा पड़ा है. यह कार थी महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की, जिसपर हमला बोला गया.

माथे से टपक रहा खून.. सफेद अंगोछे की पट्टी

इस हमले में अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) बुरी तरह से जख्मी हो गए. अनिल देशमुख लहुलुहान हो गए और उनके माथे से खून टपक रहा था. खून का बहाव रुके इसके लिए देशमुख ने अपने सफेद अगोछे से जोर की पट्टी बांध रखी थी. इसके साथ ही उनकी जुबां से हमलावरों का नाम भी फूट रहा था और वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे. अनिल देशमुख के बेटे सलील देशमुख को इस बार के चुनाव में शरद पवार ने काटोल विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा है. इन्ही की सभा से अनिल देशमुख लौट रहे थे और ये घटना घटी. फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की जांच कर ही है.

#WATCH | Nagpur, Maharashtra | NCP-SCP leader Anil Deshmukh's car was attacked on Katol-Jalalkheda Road leaving the NCP-SCP leader injured, his son and the party's candidate from the Katol seat, Salil says, "...People who were with Anil Deshmukh filed a complaint. Thousands of… pic.twitter.com/1q4abJNyTE

— ANI (@ANI) November 18, 2024