Monsoon 2022: मुंबई पहुंचा मॉनसून, इन राज्यों में भी जल्द देगा दस्तक; जानें आपके शहर में कब होगी बारिश

Monsoon 2022 reached Mumbai: मुंबईवासियों को तपती गर्मी से आज शनिवार को राहत मिली है. मुंबई और महाराष्ट्र के कई इलाकों में मॉनसून ने दसत्क दे दी है. शनिवार को मुंबई में कई जगहों पर भारी बारिश हुई. तेज हवा के चलते पेड़ उखड़ गए और कई जगहों पर ट्रैफिक जाम हो गया. मौसम विभाग ने बताया कि महाराष्ट्र में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून दो दिन की देरी से पहुंचा है. आईएमडी ने कहा कि 11 जून को मॉनसून दहानू, मुंबई, ठाणे, रायगढ़, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में पुणे और कर्नाटक के गडग तक पहुंच गया.

10 जून को सुबह 8 बजे से 11 जून को सुबह 8 बजे तक मध्य मुंबई में औसत बारिश 25.56 मिमी दर्ज की गई, इस बीच, पूर्वी और पश्चिमी उपनगरों में क्रमशः 21.64 मिमी और 34.18 मिमी की औसत बारिश दर्ज की गई. आईएमडी के पूर्वानुमान के अनुसार मुंबई सहित महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है.

Maharashtra | A tree uprooted and fell on a tempo vehicle parked near it in Lodha Paradise, Majiwada area of Thane district due to strong winds and heavy rainfall. No injuries reported. pic.twitter.com/I9BPSTm8a9

— ANI (@ANI) June 11, 2022