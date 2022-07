मां ही बच्चे की नेचुरल गार्जियन, उपनाम तय करने का भी पूरा अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

Mother can choose Surname of their Kid: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फैसला सुनाया कि मां, बच्चे की एकमात्र प्राकृतिक अभिभावक होने के नाते, बच्चे का उपनाम (Surname) तय करने का अधिकार रखती है.