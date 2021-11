ये क्या कह गए मंत्री जी: 'ठाकुरों की महिलाओं को पकड़कर बाहर निकालें और काम कराएं, तभी आएगी समानता'

भोपाल: मध्य प्रदेश के मंत्री बिसाहूलाल सिंह (MP Minister Bisahulal Singh) जोश-जोश में कुछ ऐसा कह गए हैं, जिस पर बवाल के पूरे आसार हैं. सिंह ने कहा कि ठाकुरों (Thakur) के घर की महिलाओं को घर से निकाल कर काम करवाना चाहिए ताकि समाज में समानता बनी रहे. अनूपपुर में बोलते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के मंत्री ने कहा कि सभी को समान रूप से काम करना चाहिए. जो बड़े-बड़े ठाकुर हैं, वो सब अपने घर की औरतों को कोठरी में बंद कर देते हैं, ऐसे में समानता कैसे आएगी?

बिसाहूलाल सिंह (Bisahulal Singh) ने अपने भाषण में कहा, ‘ठाकुर और दूसरे रसूख वाले लोग अपनी औरतों को बाहर निकलने नहीं देते. जितने धान काटने वाले, आंगन साफ करने वाले, गोबर लीपने वाले काम हैं, वो हमारे गांव की महिलाएं करती हैं. महिलाओं को जब बराबरी का अधिकार है, तो दोनों को बराबर काम करना चाहिए’. महिलाओं को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा, ‘अब सब अपने आप को पहचानें और पुरुष के साथ कंधे मिलाकर आगे आएं और जितने बड़े-बड़े ठाकुर-वाकुर हैं ना उनके घर की महिलाओं को पकड़-पकड़ कर बाहर निकालें, उन लोगों को भी समाज के साथ काम करना चाहिए तब ही ना महिलाएं आगे बढ़ेंगी’.

#WATCH | Thakur-thakar (upper castes) keep their women confined to their homes & don't allow them to work in society. Women of Thakurs&other big people should be dragged out of their homes & made to work in society to ensure equality: MP Minister Bisahulal Singh in Anuppur(24.11) pic.twitter.com/46962n0Puj

