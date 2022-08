Independence Day 2022: मुकेश अंबानी ने भी मनाया आजादी का जश्न, पत्नी नीता और पोते पृथ्वी के साथ फहराया तिरंगा

Mukesh Ambani Celebrates Independence Day: देश आजादी के जश्न में सराबोर है. पूरा देश तिरंगे के रंग में रंग गया है. इस कड़ी में नाम रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का भी है, जिन्होंने पत्नी नीता अंबानी और पोते पृथ्वी अंबानी के साथ आजादी का जश्न मनाया. न्यूज एजेंसी एएनआई ने इसका एक वीडियो जारी किया है, जिसमें मुकेश अंबानी पोते पृथ्वी अंबानी को गोद में लिए नजर आ रहे हैं और नीता अंबानी तिरंगा फहरा रही हैं. उनके पीछे रिलायंस ग्रुप के कर्मचारी नजर आ रहे हैं, जिनके हाथ में तिरंगा है और 'मां तुझे सलाम' का देशभक्ति गीत बज रहा है.

#WATCH | Reliance Industries chairman Mukesh Ambani along with his wife Nita Ambani and grandson Prithvi Ambani celebrates Independence Day pic.twitter.com/QNC8LmtoHL

— ANI (@ANI) August 15, 2022