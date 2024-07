अपराध नहीं रोक सकते, अमेरिका में तो ट्रंप पर हमला हो गया! मुकेश सहनी के पिता की हत्या पर बीजेपी नेताओं की दलील

Mukesh Sahani Father Killed: बिहार के दरभंगा में पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की बेहरमी से हत्या कर दी गई. मंगलवार सुबह, बिरौल थाने के सुपौल बाजार स्थित पैतृक आवास में सहनी का शव मिला. शुरुआती रिपोर्ट्स के अनुसार, हत्या धारदार हथियार से की गई. विकासशील इंसान पार्टी (VIP) के सुप्रीमो, मुकेश के पिता यहां अकेले रहते थे.

'अपराध रोक नहीं सकते, ट्रंप पर हमला हो गया!'

जीतन सहनी की हत्या के कुछ घंटों के भीतर, राजनीति ने जोर पकड़ लिया. बिहार में बीजेपी-जेडीयू की गठबंधन सरकार है. सरकार का बचाव करने की कोशिश में बीजेपी नेता अजय आलोक तो अमेरिका तक पहुंच गए. अजय ने पूर्व US राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हालिया हमले का जिक्र करते हुए कहा कि 'सभ्‍य समाज में अपराध नहीं रोक सकते.'

अजय आलोक ने कहा, 'हत्या किसी की भी हो यह एक जघन्य अपराध है... 72 घंटों के अंदर इसका उद्बोधन (खुलासा) होगा... सभ्य समाज में आप अपराध को रोक नहीं सकते हैं चाहे आप कितने ही सक्षम हो जाए, इसका एक उदाहरण अमेरिका है जहां (डोनाल्ड) ट्रंप पर हमला हो गया... राज्य सरकार अंकुश लगाना जानती है.'

केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर ने कहा, 'हत्या का कारण जांच के उपरांत सामने आएगा. बिहार सरकार हत्यारों पर पूरी कार्रवाई करेगी, इसकी मुझे उम्मीद है.' ठाकुर ने आगे कहा, 'घटनाएं होती हैं... अमेरिका में भाषण करते हुए ट्रंप पर गोली चला दी गई... वो अकेला आया था. हम उससे तुलना नहीं करते लेकिन नीतीश कुमार के रहते हुए अपराधी निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा और उसको सजा मिलेगी.'

#WATCH | On the murder of the father of Vikassheel Insaan Party chief Mukesh Sahani in Bihar's Darbhanga, Union minister Ramnath Thakur says, "The state government will take action against the accused after investigation...The accused will be certainly caught and punished under… pic.twitter.com/I0DqkRg79z

— ANI (@ANI) July 16, 2024