Muslims Ghar Wapsi into Hinduism: कट्टरता से उकताकर 18 मुसलमानों ने की 'घर वापसी', शबनम बन गईं सरस्वती और मोहम्मद बने राम सिंह

Muslims Ghar Wapsi into Hinduism: पैगंबर के कथित अपमान (Prophet Row) के विरोध में शुक्रवार को उपद्रवियों ने नमाज के बाद जिस तरह पूरे देश में बवाल मचाया. उससे इस्लाम को शांति का मजहब मानने वालों की आंखें खुलने लगी हैं. आलम ये है कि अब लोग कट्टरपंथी इस्लाम मजहब से नाता तोड़कर धीरे-धीरे सनातन धर्म में अपनी वापसी (Ghar Wapsi) का मन बनाने लगे हैं. मध्य प्रदेश में शुक्रवार को 18 मुसलमान इस्लाम को तिलांजलि देकर हिंदू बन गए.

रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के रतलाम जिले (Ratlam) में सामने आया है. रतलाम जिले के आंबा गांव में शुक्रवार को यह वाक्या सामने आया. पुरुषों ने दाढ़ी कटवाकर और औरतों ने बुर्के को आग के हवाले कर इस्लाम को हमेशा के लिए ठुकरा दिया. स्वामी आनंदगिरि महाराज के सानिध्य में हुई इस घर वापसी (Ghar Wapsi) में परिवार के मुखिया मोहम्मद शाह राम सिंह बन गए. वहीं शबनम अपना नाम बदलकर सरस्वती बन गईं.

