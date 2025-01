Pravasi Bharatiya Divas: पहले प्रवासी भारतीय दिवस में नरेंद्र मोदी ने ऐसा विषय चुना, सब रह गए थे हैरान

Pravasi Bharatiya Divas 2025: 9 जनवरी 2003 को नई दिल्ली में सबसे पहला 'प्रवासी भारतीय दिवस' आयोजित हुआ था. देश-विदेश से आए प्रतिष्ठित प्रवासी भारतीयों से सभा खचाखच भरी हुई थी. तब समापन समारोह में मंच पर गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाषण दिया था. उनके भाषण का विषय ऐसा था जो उस समय चर्चा, बहस और विवादों का केंद्र था. वह था- हिंदुत्व.

हिंदुत्व को अक्सर विकास के विरोधी के रूप में दिखाया जाता था, जैसे यह आधुनिक प्रगति में बाधा हो. लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री मोदी ने तब विभिन्न एनआरआई को संबोधित करते हुए इस धारणा को चुनौती देने हुए उन गलतफहमियों पर बात की, जो हिंदुत्व और विकास को एक-दूसरे के खिलाफ खड़ा करती थीं.

उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ कहा था, "जो हजारों साल पुरानी हिंदू संस्कृति को नहीं समझते, वे हिंदुत्व को विकास का विरोधी बताकर अपनी अज्ञानता दिखा रहे हैं." तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने समझाया था कि हिंदुत्व न तो केवल अतीत का एक अवशेष है और न ही एक राजनीतिक हथियार. यह एक स्थायी सभ्यता के वे अमर मूल्य हैं, जो चुनाव, सरकारों और सीमाओं से परे हैं.

January 9, 2003 – New Delhi: The stage was set. The first-ever Pravasi Bharatiya Divas was taking place in New Delhi. Distinguished NRIs from across the globe filled the room. At the closing ceremony, a man stepped onto the stage to speak. Everyone went silent. It was the then… pic.twitter.com/I7fQnlfsY4

